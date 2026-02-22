В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:1.

Открыли счет в игре хозяева усилиями Нико О'Райли на 14-й минуте встречи. На 22-й минуте Льюис Холл смог восстановить статус-кво, но на 27-й минуте тот же О'Райли вновь вывел «горожан» вперед и принес им победу.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 2:1 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 1:0 Nico O'Reilly 14' 1:1 Льюис Холл 22' 2:1 Nico O'Reilly 27' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш ( Абдукодир Хусанов 46' ), Марк Гехи, Райан Айт Нури, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Энтойн Семеньо ( Филип Фоден 87' ), Эрлинг Холанд, Омар Мармуш ( Райан Шерки 58' ), Матеус Нунес, Nico O'Reilly Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Малик Тшау, Киран Триппьер, Джозеф Уиллок ( Харви Льюис Барнс 60' ), Сандро Тонали, Джейкоб Рэмси, Льюис Холл, Энтони Гордон ( Уильям Осула 78' ), Ник Вольтемаде ( Жоэлинтон 60' ), Энтони Эланга ( Джейкоб Мёрфи 78' ) Жёлтые карточки: Рубен Диаш 41', Бернарду Силва 50' — Дэниел Бёрн 9', Джозеф Уиллок 48', Харви Льюис Барнс 62', Киран Триппьер 65', Жоэлинтон 89'

Статистика матча 5 Удары в створ 5 6 Удары мимо 3 55 Владение мячом 45 5 Угловые удары 4 1 Офсайды 5 11 Фолы 12

«Манчестер Сити» с 56 очками закрепился на втором месте в турнирной таблице и сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до двух баллов, «Ньюкасл» (36) — десятый.