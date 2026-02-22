В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:1.
Открыли счет в игре хозяева усилиями Нико О'Райли на 14-й минуте встречи. На 22-й минуте Льюис Холл смог восстановить статус-кво, но на 27-й минуте тот же О'Райли вновь вывел «горожан» вперед и принес им победу.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер2:1НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
1:0 Nico O'Reilly 14' 1:1 Льюис Холл 22' 2:1 Nico O'Reilly 27'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш (Абдукодир Хусанов 46'), Марк Гехи, Райан Айт Нури, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Энтойн Семеньо (Филип Фоден 87'), Эрлинг Холанд, Омар Мармуш (Райан Шерки 58'), Матеус Нунес, Nico O'Reilly
Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Малик Тшау, Киран Триппьер, Джозеф Уиллок (Харви Льюис Барнс 60'), Сандро Тонали, Джейкоб Рэмси, Льюис Холл, Энтони Гордон (Уильям Осула 78'), Ник Вольтемаде (Жоэлинтон 60'), Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи 78')
Жёлтые карточки: Рубен Диаш 41', Бернарду Силва 50' — Дэниел Бёрн 9', Джозеф Уиллок 48', Харви Льюис Барнс 62', Киран Триппьер 65', Жоэлинтон 89'
«Манчестер Сити» с 56 очками закрепился на втором месте в турнирной таблице и сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до двух баллов, «Ньюкасл» (36) — десятый.