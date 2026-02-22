В матче 27-го тура чемпионата Англии 2025/26 на стадионе «Стэдиум оф Лайт» «Фулхэм» одержал победу над «Сандерлендом» со счетом 3:1. Игра прошла на выезде для команды из Лондона.

Рауль Хименес globallookpress.com

Рауль Хименес дважды поразил ворота соперника, обеспечив себе дубль. Еще один гол забил Алекс Ивоби. У хозяев поля единственный мяч на счету Энцо Ле Фе.

Результат матча Сандерленд Сандерленд 1:3 Фулхэм Лондон 0:1 Рауль Хименес 54' 0:2 Рауль Хименес 61' пен. 1:2 Энцо Ле Фе 76' пен. 1:3 Алекс Айуоби 85' Сандерленд: Робин Руфс, Норди Мукиэле ( Лютсхарел Гертрейда 12' ), Дэниел Баллард, Омар Альдерете, Трай Хам, Ноа Садики, Абиб Диарра ( Гранит Джака 71' ), Энцо Ле Фе, Нильсон Ангуло ( Натан Морайа-Уэлш 70' ), Брайан Бробби ( Вильсон Изидор 70' ), Djiamgone Jocelin Ta Bi Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете ( Томас Кейрни 88' ), Кевин ( Оскар Бобб 45' ), Эмиль Смит-Роу ( Хорхе Куэнка 88' ), Гарри Уилсон, Сандер Берге, Райан Сесеньон, Рауль Хименес ( Родриго Мунис 65' ), Алекс Айуоби ( Тимоти Кастань 88' ) Жёлтые карточки: Брайан Бробби 60' — Рауль Хименес 41'

Статистика матча 2 Удары в створ 4 5 Удары мимо 5 53 Владение мячом 47 6 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 6 Фолы 13

Благодаря этой победе «Фулхэм» прервал серию из трёх поражений в АПЛ и набрал 37 очков, поднявшись на 10-е место. «Сандерленд», имея в активе 36 очков, опустился на 12-ю строчку турнирной таблицы.