В матче 27-го тура чемпионата Англии 2025/26 на стадионе «Стэдиум оф Лайт» «Фулхэм» одержал победу над «Сандерлендом» со счетом 3:1.  Игра прошла на выезде для команды из Лондона.

Рауль Хименес
Рауль Хименес globallookpress.com

Рауль Хименес дважды поразил ворота соперника, обеспечив себе дубль.  Еще один гол забил Алекс Ивоби.  У хозяев поля единственный мяч на счету Энцо Ле Фе.

Результат матча

СандерлендСандерлендСандерленд1:3ФулхэмФулхэмЛондон
0:1 Рауль Хименес 54' 0:2 Рауль Хименес 61' пен. 1:2 Энцо Ле Фе 76' пен. 1:3 Алекс Айуоби 85'
Сандерленд:  Робин Руфс,  Норди Мукиэле (Лютсхарел Гертрейда 12'),  Дэниел Баллард,  Омар Альдерете,  Трай Хам,  Ноа Садики,  Абиб Диарра (Гранит Джака 71'),  Энцо Ле Фе,  Нильсон Ангуло (Натан Морайа-Уэлш 70'),  Брайан Бробби (Вильсон Изидор 70'),  Djiamgone Jocelin Ta Bi
Фулхэм:  Бернд Лено,  Кэлвин Бейсси,  Йоаким Андерсен,  Кенни Тете (Томас Кейрни 88'),  Кевин (Оскар Бобб 45'),  Эмиль Смит-Роу (Хорхе Куэнка 88'),  Гарри Уилсон,  Сандер Берге,  Райан Сесеньон,  Рауль Хименес (Родриго Мунис 65'),  Алекс Айуоби (Тимоти Кастань 88')
Жёлтые карточки:  Брайан Бробби 60'  —  Рауль Хименес 41'

Благодаря этой победе «Фулхэм» прервал серию из трёх поражений в АПЛ и набрал 37 очков, поднявшись на 10-е место.  «Сандерленд», имея в активе 36 очков, опустился на 12-ю строчку турнирной таблицы.