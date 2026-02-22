В матче 27-го тура чемпионата Англии 2025/26 на стадионе «Стэдиум оф Лайт» «Фулхэм» одержал победу над «Сандерлендом» со счетом 3:1. Игра прошла на выезде для команды из Лондона.
Рауль Хименес дважды поразил ворота соперника, обеспечив себе дубль. Еще один гол забил Алекс Ивоби. У хозяев поля единственный мяч на счету Энцо Ле Фе.
Результат матча
СандерлендСандерленд1:3ФулхэмЛондон
0:1 Рауль Хименес 54' 0:2 Рауль Хименес 61' пен. 1:2 Энцо Ле Фе 76' пен. 1:3 Алекс Айуоби 85'
Сандерленд: Робин Руфс, Норди Мукиэле (Лютсхарел Гертрейда 12'), Дэниел Баллард, Омар Альдерете, Трай Хам, Ноа Садики, Абиб Диарра (Гранит Джака 71'), Энцо Ле Фе, Нильсон Ангуло (Натан Морайа-Уэлш 70'), Брайан Бробби (Вильсон Изидор 70'), Djiamgone Jocelin Ta Bi
Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете (Томас Кейрни 88'), Кевин (Оскар Бобб 45'), Эмиль Смит-Роу (Хорхе Куэнка 88'), Гарри Уилсон, Сандер Берге, Райан Сесеньон, Рауль Хименес (Родриго Мунис 65'), Алекс Айуоби (Тимоти Кастань 88')
Жёлтые карточки: Брайан Бробби 60' — Рауль Хименес 41'
Благодаря этой победе «Фулхэм» прервал серию из трёх поражений в АПЛ и набрал 37 очков, поднявшись на 10-е место. «Сандерленд», имея в активе 36 очков, опустился на 12-ю строчку турнирной таблицы.