Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Леванте» (3:0).

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Было очень важно забить быстрый гол.  С самого начала мы были уверены в себе.  Думаю, мы прибавляли с каждой минутой и заслуживали победы.  Когда вы играете против такой мощной обороны, нужно, чтобы полузащитники шли вперед.  Нам пришлось искать решения на левом фланге.  Забивать таким образом — это здорово.

Канселу провел фантастичесий матч.  Мы увидели его мастерство, он создавал отличные моменты, особенно в первом тайме.  Именно этого я и жду от него.

Важно, что мы вновь вышли в лидеры.  Это очень хорошо», — цитирует Флика Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 61-м очком в активе.  «Леванте» — на 19-й позиции с 18-ю баллами.