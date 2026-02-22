Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Леванте» (3:0).

«Было очень важно забить быстрый гол. С самого начала мы были уверены в себе. Думаю, мы прибавляли с каждой минутой и заслуживали победы. Когда вы играете против такой мощной обороны, нужно, чтобы полузащитники шли вперед. Нам пришлось искать решения на левом фланге. Забивать таким образом — это здорово.

Канселу провел фантастичесий матч. Мы увидели его мастерство, он создавал отличные моменты, особенно в первом тайме. Именно этого я и жду от него.

Важно, что мы вновь вышли в лидеры. Это очень хорошо», — цитирует Флика Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 61-м очком в активе. «Леванте» — на 19-й позиции с 18-ю баллами.