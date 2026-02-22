Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал, что нужно сделать для возвращения величия московского клуба.

Александр Филимонов globallookpress.com

«Надо вернуть победные и чемпионские традиции, вернуть спартаковский дух. Знаете, в 1997 году президент "Ротора" Владимир Горюнов, когда мы их обыграл, сказал: "Такое ощущение, что у них даже котлеты с чемпионским духом".

Пока это не вернется… Можно ставить и привозить тренеров. Может, какой-то всплеск от этого произойдет, но таких традиций, как в то время, когда все говорили, что "Спартак" катком по всем проходится, хотя это не так, не будет. У нас не могло быть такого, что мы два раза плохо сыграли. Надо это возвращать в первую очередь. А вернуть это можно через идеологию и воспитание, — цитирует Филимонова Sport24.

Напомним, что в настоящий момент "Спартак" занимает только шестое место в турнирной таблице РПЛ.