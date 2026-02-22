«Аталанта» одержала домашнюю победу над «Наполи» в 26-м туре итальянской Серии А со счетом 2:1.
Счет открыл Сэм Бекем, забивший гол на 18-й минуте. На 61-й минуте Марио Пашалич восстановил равновесие, а на 81-й Лазар Самарджич вывел «Аталанту» вперед, обеспечив ей победу.
Результат матча
АталантаБергамо2:1НаполиНеаполь
0:1 Сэм Бёкема 18' 1:1 Марио Пашалич 61' 2:1 Лазар Самарджич 81'
Аталанта: Марко Карнесекки, Джорджио Скальвини (Берат Джимсити 69'), Исак Хин, Зеад Колашинац (Онест Аанор 84'), Рауль Белланова (Джанлука Скамакка 57'), Давиде Дзаппакоста, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Камал Дин Сулемана (Лазар Самарджич 46'), Никола Залевский, Никола Крстович
Наполи: Alisson de Almeida Santos, Ваня Милинкович-Савич, Мигель Гутьеррес (Маттео Политано 62'), Паскуале Маццокки (Леонардо Спинаццола 63'), Алессандро Буонджорно, Жуан Жесус, Сэм Бёкема, Антонио Вергара (Матиас Оливера 70'), Элиф Элмас, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн
Жёлтые карточки: Никола Залевский 77' — Жуан Жесус 37'
«Наполи», набрав 50 очков, продолжает занимать третье место в турнирной таблице. «Аталанта», имея в активе 45 баллов, располагается на седьмой строчке. Команда продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей.