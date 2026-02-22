«Наполи», набрав 50 очков, продолжает занимать третье место в турнирной таблице. «Аталанта», имея в активе 45 баллов, располагается на седьмой строчке. Команда продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей.

Счет открыл Сэм Бекем , забивший гол на 18-й минуте. На 61-й минуте Марио Пашалич восстановил равновесие, а на 81-й Лазар Самарджич вывел «Аталанту» вперед, обеспечив ей победу.

«Аталанта» одержала домашнюю победу над «Наполи» в 26-м туре итальянской Серии А со счетом 2:1.

