Наставник «Крыльев Советов» Магомед Адиев отметил, что самарская команда решила вопрос с комплектацией состава.

Магомед Адиев globallookpress.com

Зимой клуб купил пять игроков: форвардов Джеффри Чинеду и Артема Шуманского, хавбека Кирилла Столбова, защитников Дани Фернандеса и Гонсало Рекену.

«Учитываем финансовые возможности нашего клуба на сегодняшний день. Считаю, что довольно‑таки неплохо завершилась селекция. Как я говорил и в начале сезона, мы вошли в чемпионат недоукомплектованные. Это была проблема, которая сильно сказалась в концовке первой части сезона. Приходилось задействовать наших дублеров.

Сейчас считаю, что мы выровняли состав, у нас теперь есть конкуренция на позициях. Где‑то мы добавили игроков, которые будут дублировать некоторые позиции. Поэтому в этом плане мы позитивно смотрим. Осталось встроить новичков в нашу игровую модель», — приводит слова Адиева пресс‑служба самарского клуба.

«Крылья Советов» идут на 12-м месте в таблице РПЛ, набрав 17 очков в 18 встречах.