Наставник «Крыльев Советов» Магомед Адиев отметил, что самарская команда решила вопрос с комплектацией состава.

Магомед Адиев
Магомед Адиев globallookpress.com

Зимой клуб купил пять игроков: форвардов Джеффри Чинеду и Артема Шуманского, хавбека Кирилла Столбова, защитников Дани Фернандеса и Гонсало Рекену.

«Учитываем финансовые возможности нашего клуба на сегодняшний день.  Считаю, что довольно‑таки неплохо завершилась селекция.  Как я говорил и в начале сезона, мы вошли в чемпионат недоукомплектованные.  Это была проблема, которая сильно сказалась в концовке первой части сезона.  Приходилось задействовать наших дублеров.

Сейчас считаю, что мы выровняли состав, у нас теперь есть конкуренция на позициях.  Где‑то мы добавили игроков, которые будут дублировать некоторые позиции.  Поэтому в этом плане мы позитивно смотрим.  Осталось встроить новичков в нашу игровую модель», — приводит слова Адиева пресс‑служба самарского клуба.

«Крылья Советов» идут на 12-м месте в таблице РПЛ, набрав 17 очков в 18 встречах.