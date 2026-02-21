Наставник «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем 23-го тура Лиги 1 с «Метцем» высказался про повреждение форварда Усмана Дембеле.

«Для Усмана это был удар. Не хотим рисковать игроками, но травмы — это часть футбола высшего уровня. Разница между этим сезоном и двумя предыдущими заключается в количестве травм. Это мешает нам ротировать состав и влияет на игровое время, поэтому нам приходится действовать по-другому. Этот сезон очень необычный, но нам нужно с этим справляться», — приводит официальный сайт клуба слова Энрике.

Матч «ПСЖ» — «Метц» начнется 21 февраля в 23:05 мск.