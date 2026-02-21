В 23-м туре Лиги 1 «Ланс» будет принимать «Монако».  Матч состоится 21 февраля в 19:00 мск на стадионе «Боллар-Делелис».

«Ланс» является лидером Лиги 1.  У него 52 очка, но этого недостаточно, чтобы чувствовать себя спокойно в преддверие очередного тура.  ПСЖ всего в одном пункте и даже ничья может сбросить хозяев с вершины таблицы.  Тем не менее клуб выиграл 3 последних матча в турнире.  В прошлый раз он разгромил «Париж» 5:0, так что в стане «кроваво-золотых» нащупывается тенденция на положительные результаты.

«Монако» с 31 пунктом идет на 8-й позиции.  Гости находятся в всего в 3 баллах от еврокубковой зоны, так что сегодня им тоже есть за что бороться.  Но скажется ли усталость на их игре?  «Монегаски» на неделе играли в Лиге чемпионов с ПСЖ (2:3).  Это явно отобрало у них силы.  Прошлая игра с «Лансом» была для команды тяжелым испытанием, которое она провалила, уступив 1:4.  Удастся ли избежать проблем сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.
  • Коэффициенты букмекеров: 1.72 на победу «Ланса», 4.21 на ничью, 4.57 на победу «Монако».
  • Прогноз ИИ: «Ланс» выиграет со счетом 1:0.

