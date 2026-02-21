В 23-м туре Лиги 1 «Ланс» будет принимать «Монако». Матч состоится 21 февраля в 19:00 мск на стадионе «Боллар-Делелис».

«Ланс» является лидером Лиги 1. У него 52 очка, но этого недостаточно, чтобы чувствовать себя спокойно в преддверие очередного тура. ПСЖ всего в одном пункте и даже ничья может сбросить хозяев с вершины таблицы. Тем не менее клуб выиграл 3 последних матча в турнире. В прошлый раз он разгромил «Париж» 5:0, так что в стане «кроваво-золотых» нащупывается тенденция на положительные результаты.

«Монако» с 31 пунктом идет на 8-й позиции. Гости находятся в всего в 3 баллах от еврокубковой зоны, так что сегодня им тоже есть за что бороться. Но скажется ли усталость на их игре? «Монегаски» на неделе играли в Лиге чемпионов с ПСЖ (2:3). Это явно отобрало у них силы. Прошлая игра с «Лансом» была для команды тяжелым испытанием, которое она провалила, уступив 1:4. Удастся ли избежать проблем сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.

Коэффициенты букмекеров: 1.72 на победу «Ланса», 4.21 на ничью, 4.57 на победу «Монако».

Прогноз ИИ: «Ланс» выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ланс» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.