Наставник «Арсенала» Микель Артета оценил выступление команды в текущем сезоне.

Микель Артета globallookpress.com

«У всех свое мнение, а мы сами следуем четкому правилу: надо жить настоящим. Здорово, что мы в чем-то преуспели в прошлом, но надо жить сегодняшним днем, а он прекрасен.

В каждом турнире мы именно там, где и хотим быть, но впереди еще много матчей, и нам надо добиваться своего так же, как и в последние семь или восемь месяцев», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 27 туров, набрав 58 очков.