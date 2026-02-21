Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил готовность своей команды в возобновлению российской Премьер-лиги.

Магомед Адиев — главный тренер «Крыльев Советов» globallookpress.com

«Ну, нормально оцениваю. В принципе, и сегодняшняя игра говорит, что мы добавили, резче стали, более динамичными. И визуально это было видно, и по датчикам мы видим это.

Понятно, что ещё надо добавить, но мы нормально к этому относимся, учитывая то, что у нас ещё будет семь-восемь дней, несколько из которых мы сможем уделить именно интенсивной подготовке. Пока что оцениваю, что подходим в довольно-таки нормальном состоянии», — сказал Адиев в интервью пресс-службе клуба.

Вчера, 20-го февраля самарцы обыграли «Чайку» в товарищеском матче со счетом 5:3.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе после 18-и туров.