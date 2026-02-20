Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян включен в заявку команды на матч 26-го тура Ла Лиги против «Овьедо», который состоится в субботу, 21 февраля, и начнется в 16:00 по московскому времени.

Арсен Захарян globallookpress.com

22-летний игрок получил небольшое механическое повреждение мышцы, которое вызвало микронадрыв. Последний раз Захарян выходил на поле 13 января в Кубке Испании, где его команда встречалась с «Осасуной».

Арсен Захарян присоединился к «Реал Сосьедаду» в августе 2023 года. В сезоне 2025/26 он провел 16 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.