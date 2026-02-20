В матче 23-го тура Лиги 1 «Марсель» сыграет в гостях у «Бреста». Поединок состоится 20 февраля в 22:45 мск на «Стад Франсис Ле Бле».

У «Бреста» 27 очков. С ними коллектив занимает 12-е место в таблице. В прошлом туре хозяева сыграли вничью с «Лиллем» (1:1). Перед этим у них была победа над «Лорьяном» (2:0) и ничья с «Ниццей» (2:2).

«Марсель» набрал 40 очков, с которыми он идет на 4-й позиции. «Олимпийцы» уже 3 тура без побед. Они сыграли вничью с «Парижем» (2:2) и «Страсбуром» (2:2). Также у них было крупное фиаско в матче с ПСЖ (0:5).

«Марсель» выиграл 4 из 5 матчей против «Бреста», поэтому имеет большие шансы на успех в предстоящем поединке.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.75.

Коэффициенты букмекеров: 3.88 и 1.92 на победу команд в матче, 3.86 на ничью.

ИИ спрогнозировал победу «Марселя» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брест» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.

