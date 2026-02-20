Экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи признался, что хотел бы стать тренером. Бывший футболист признался, что впечатлен работой Массимилиано Аллегри и Антонио Конте.

Леонардо Бонуччи globallookpress.com

«Я думаю, что Аллегри — лучший в плане интуиции. Он часто замечал характерные черты игроков и ставил их на позиции, которые в тот момент казались абсурдными, но оказывались гениальными. Аллегри также феноменально умеет общаться с игроками, он никогда не говорит ничего плохого, никогда не жалуется.

В целом, если говорить о тактике, то наибольшее впечатление произвел Антонио Конте. Придя в "Ювентус", он начал с схемы 4-2-4, затем перешел на 4-3-3, а потом на 3-5-2, которую мы знали наизусть.

Это позволило нам иметь наготове различные варианты и расширить нашу базу знаний. Я учился у Рино Гаттузо в "Милане", у Джампьеро Вентуры в "Бари", так что мне повезло работать со многими из них. Я сам мечтаю стать тренером, но они мне помогли», — цитирует Бонуччи Football Italia.