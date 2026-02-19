В первом матче 1/16 финала Лиги конференций боснийский «Зриньски Мостар» и английский «Кристал Пэлас» сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в игре гости усилиями Исмаилы Сарра на 44-й минуте, а хозяева поля смогли отыграться благодаря голу Карло Абрамовича на 55-й минуте.
Результат матча
ЗриньскиЛига конференций. 1/16 финала1:1Кристал ПэласЛондон
0:1 Исмаила Сарр 44' 1:1 Карло Абрамович 55'
Зриньски: Горан Карачич, Дуе Дуймович, Петар Мамич, Невен Джурасек, Игор Савич, Карло Абрамович (Matej Sakota 76'), Антонио Иванчич, Лео Микич (Керим Мемия 76'), Марио Чуже, Marko Vranjkovic, Hrvoje Barisic
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Борна Соса, Даниэль Муньос, Шади Риад (Эванн Гессан 87'), Максанс Лакруа (Жейде Канво 64'), Крис Ричардс, Бреннан Джонсон (Ереми Пино 64'), Даити Камада, Адам Уортон, Йёрген Странн Ларсен (Тайрик Митчелл 87'), Исмаила Сарр
Жёлтые карточки: Дуе Дуймович 69', Marko Vranjkovic 84' — Йёрген Странн Ларсен 45'
Таким образом, все решится в ответной встрече, которая состоится уже через неделю, 26 февраля.