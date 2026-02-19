Таким образом, все решится в ответной встрече, которая состоится уже через неделю, 26 февраля.

Открыли счет в игре гости усилиями Исмаилы Сарра на 44-й минуте, а хозяева поля смогли отыграться благодаря голу Карло Абрамовича на 55-й минуте.

В первом матче 1/16 финала Лиги конференций боснийский «Зриньски Мостар» и английский «Кристал Пэлас» сыграли вничью 1:1.

