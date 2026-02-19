В первом матче 1/16 финала Лиги конференций чешская «Сигма» и швейцарская «Лозанна» сыграли вничью 1:1.

На гол Натана Батлера-Ойедеджи на 22-й минуте хозяева ответили точным удами Даниэля Штурма на 58-й минуте.

Результат матча

Сигма Ол Оломоуц 1:1 Лозанна Лига конференций. 1/16 финала

0:1 Натан Батлер-Ойедеджи 22' 1:1 Danijel Sturm 58'

Сигма Ол: Ян Кутны, Матуш Малый, Абдулайе Силла, Михал Беран, Петер Барат, Матей Хадас ( Филип Славичек 85' ), Danijel Sturm, Ян Климент, Jiri Slama, Ahmad Ghali Abubakar ( Jachym Sip 46' ), Antonin Rusek

Лозанна: Карло Летица, Брандон Соппи, Оливьер Кустодио ( Beyatt Lekweiry 62' ), Натан Батлер-Ойедеджи ( Theo Bergvall 82' ), Omar Janneh ( Seydou Traore 62' ), Gaoussou Diakite, Nicky Beloko ( Флоран Молле 54' ), Jamie Roche, Sekou Fofana, Abdou Karim Sow, Kevin Mouanga

Жёлтые карточки: Матей Хадас 69' — Sekou Fofana 51'