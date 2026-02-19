В первом матче 1/16 финала Лиги конференций чешская «Сигма» и швейцарская «Лозанна» сыграли вничью 1:1.

«Лозанна»
«Лозанна» globallookpress.com

На гол Натана Батлера-Ойедеджи на 22-й минуте хозяева ответили точным удами Даниэля Штурма на 58-й минуте.

Результат матча

Сигма ОлОломоуцСигма Ол1:1ЛозаннаЛозаннаЛига конференций. 1/16 финала
0:1 Натан Батлер-Ойедеджи 22' 1:1 Danijel Sturm 58'
Сигма Ол:  Ян Кутны,  Матуш Малый,  Абдулайе Силла,  Михал Беран,  Петер Барат,  Матей Хадас (Филип Славичек 85'),  Danijel Sturm,  Ян Климент,  Jiri Slama,  Ahmad Ghali Abubakar (Jachym Sip 46'),  Antonin Rusek
Лозанна:  Карло Летица,  Брандон Соппи,  Оливьер Кустодио (Beyatt Lekweiry 62'),  Натан Батлер-Ойедеджи (Theo Bergvall 82'),  Omar Janneh (Seydou Traore 62'),  Gaoussou Diakite,  Nicky Beloko (Флоран Молле 54'),  Jamie Roche,  Sekou Fofana,  Abdou Karim Sow,  Kevin Mouanga
Жёлтые карточки:  Матей Хадас 69'  —  Sekou Fofana 51'

Ответный поединок команд в Швейцарии состоится в следующий четверг, 26 февраля.