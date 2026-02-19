В первом матче 1/16 финала Лиги конференций чешская «Сигма» и швейцарская «Лозанна» сыграли вничью 1:1.
На гол Натана Батлера-Ойедеджи на 22-й минуте хозяева ответили точным удами Даниэля Штурма на 58-й минуте.
Результат матча
Сигма ОлОломоуц1:1ЛозаннаЛига конференций. 1/16 финала
0:1 Натан Батлер-Ойедеджи 22' 1:1 Danijel Sturm 58'
Сигма Ол: Ян Кутны, Матуш Малый, Абдулайе Силла, Михал Беран, Петер Барат, Матей Хадас (Филип Славичек 85'), Danijel Sturm, Ян Климент, Jiri Slama, Ahmad Ghali Abubakar (Jachym Sip 46'), Antonin Rusek
Лозанна: Карло Летица, Брандон Соппи, Оливьер Кустодио (Beyatt Lekweiry 62'), Натан Батлер-Ойедеджи (Theo Bergvall 82'), Omar Janneh (Seydou Traore 62'), Gaoussou Diakite, Nicky Beloko (Флоран Молле 54'), Jamie Roche, Sekou Fofana, Abdou Karim Sow, Kevin Mouanga
Жёлтые карточки: Матей Хадас 69' — Sekou Fofana 51'
Ответный поединок команд в Швейцарии состоится в следующий четверг, 26 февраля.