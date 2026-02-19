Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов считает, что Илья Вахания усилит состав «Краснодара» в следующем сезоне.

Илья Вахания globallookpress.com

«Думаю, что Вахания своей игрой за "Ростов" вполне заслужил этот переход в "Краснодар". И, мое мнение, этот футболист должен стать для "быков" хорошим усилением», — сказал Пименов «Матч ТВ».

17 февраля «Ростов» объявил о том, что крайний защитник станет футболистом «Краснодара» по окончании сезона.

Всего в этом сезоне 25-летний Вахания, который является игроком сборной России, провел 22 матча, забил 2 гола и сделал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3 млн евро. За «Ростов» он играет с 2023 года, перейдя из «Зенита».