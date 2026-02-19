Российский тренер Александр Григорян высказался о шансах ЦСКА занять 1-е место в нынешнем сезоне РПЛ.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Какой видится чемпионская гонка? Ну, конечно, "Краснодар" с "Зенитом". Почему ЦСКА не включится в борьбу за первое место — конечно, у ЦСКА есть возможность стать, на мой взгляд, вторыми, но только не первыми.

Если коротко, то вот моё мнение: за первое место (будет) борьба между «Краснодаром» и Зенитом«, — сказал Григорян "Матч ТВ".

После 18-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (40), а «Зенит» располагается на 2-й строчке (39).