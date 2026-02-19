«Фенербахче» и «Ноттингем Форест» встретятся в поединке 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 19 февраля в 20:45 мск.

Исторический матч для обеих команд. Ранее между собой они не встречались. «Фенербахче» накануне имеет 4 победы подряд. В последнем туре Этапа лиги клуб сыграл вничью со «Стяуа» (1:1). «Ноттингем Форест» имеет две ничьи и одно поражение, однако в последнем матче Лиги Европы он разгромил «Ференцварош» (4:0).

«Фенербахче» удачно в этом сезоне выступает дома. Команда провела 6 домашних матчей в еврокубках, из которых выиграла 3 и проиграла лишь в одном. Удастся ли сегодня хозяевам воспользоваться своим преимуществом?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Коэффициенты букмекеров: 2.21 на победу «Фенербахче», 3.40 на победу «Ноттингем Форест», 3.30 на ничью.

Прогноз ИИ: «Ноттингем Форест» победит со счетом 3:1.

Трансляция матча

