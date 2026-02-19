19 февраля в норвежском Бергене «Бранн» примет «Болонью» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Старт поединка в 20:45 мск.

«Бран» с большим трудом пробился в плей-офф. Клуб не блистал в последних турах, уступив «Штурму» и «Фенербахче». Однако это не помешало ему получить последнюю путевку.

У хозяев низкий процент побед в турнире. Они выиграли всего 2 из 8 матчей. Если сравнивать это с результатами «Болоньи», то «борзые» на их фоне выглядят более успешно — 4 победы, 3 ничьи и только одно поражение. Тем не менее во время очной встрече на Этапе лиги команды не смогли выявить победителя. Удастся ли выявить сильнейшего сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 4.30 на победу «Бранна», 3.45 на ничью, 1.91 на победу «Болоньи».

Искусственный интеллект считает, что «Бранн» выиграет со счетом 2:1.

Трансляция матча

