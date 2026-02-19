19 февраля в норвежском Бергене «Бранн» примет «Болонью» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Старт поединка в 20:45 мск.
«Бран» с большим трудом пробился в плей-офф. Клуб не блистал в последних турах, уступив «Штурму» и «Фенербахче». Однако это не помешало ему получить последнюю путевку.
У хозяев низкий процент побед в турнире. Они выиграли всего 2 из 8 матчей. Если сравнивать это с результатами «Болоньи», то «борзые» на их фоне выглядят более успешно — 4 победы, 3 ничьи и только одно поражение. Тем не менее во время очной встрече на Этапе лиги команды не смогли выявить победителя. Удастся ли выявить сильнейшего сегодня?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.
- Коэффициенты букмекеров: 4.30 на победу «Бранна», 3.45 на ничью, 1.91 на победу «Болоньи».
- Искусственный интеллект считает, что «Бранн» выиграет со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бранн» — «Болонья» смотрите на LiveCup.Run.
