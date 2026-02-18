Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на появление наставника сборной России Валерия Карпина на товарищеском матче сине-бело-голубых с «Краснодаром» (1:0). Встреча состоялась 17 февраля в Дубае.

Сергей Семак globallookpress.com

«Думаю, Валерий Георгиевич пришёл посмотреть на состояние игроков, пообщаться. До чемпионата ещё есть время — конечно, может быть, какие-то для себя выводы или какие-то пометки сделал, но, по сути, самое важное для него — это официальные матчи, потому что решение по тем, кого вызывать, он будет принимать уже исходя из состояния игроков. Вызов в сборную будет определять чемпионат России«, — цитирует Семака сайт "Зенита".

«Краснодар» на данный момент лидирует в РПЛ, набрав 40 очков. «Зенит» (39) находится на 2-й строчке.