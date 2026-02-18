Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью подвел итоги игры с мадридским «Реалом» (0:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Португальский специалист также прокомментировал свое удаление.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Меня удалили, потому что я сказал нечто очевидное: у рефери была записка, в которой говорилось, что Чуамени, Каррерас и Хейсен не могут получить желтую карточку, и арбитр не хотел предупреждать Каррераса и Чуамени. Сказал об этом судье. Я на бровке уже на протяжении 1400 матчей, и он хорошо знает, кого он может предупредить, а кого — нет. Все мы знаем, как обстоят дела.

Мадрид заслужил победу, они были сильнее... В ответном матче я не смогу находиться на скамейке запасных, заходить в раздевалку, общаться с командой, и мне будет сложно, но у меня есть коллеги и помощники, и они сделают свою работу«, — цитирует Моуринью YSscores.

Ответная игра пройдет в Мадриде 25 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.