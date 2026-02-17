«Лечче» одержал победу над «Кальяри» (2:0) в матче 25-го тура итальянской Серии А.

В составе гостей голы записали на свой счет Омри Гандельман на 65-й минуте и Юльбер Рамадани на 76-й минуте.

Результат матча

Кальяри Кальяри 0:2 Лечче Лечче

0:1 Омри Гандельман 65' 0:2 Юльбер Рамадани 76'

Кальяри: Элия Каприле, Габриэле Цаппа ( Лука Маццители 57' ), Йерри Мина, Жозе Педро, Адам Оберт ( Yael Trepy 79' ), Марко Палестра, Мишель Адопо, Рияд Идрисси, Себастьяно Эспозито, Леонардо Паволетти ( Семих Кылычсой 57' ), Ibrahim Sulemana