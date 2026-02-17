«Лечче» одержал победу над «Кальяри» (2:0) в матче 25-го тура итальянской Серии А.
В составе гостей голы записали на свой счет Омри Гандельман на 65-й минуте и Юльбер Рамадани на 76-й минуте.
Результат матча
КальяриКальяри0:2ЛеччеЛечче
0:1 Омри Гандельман 65' 0:2 Юльбер Рамадани 76'
Кальяри: Элия Каприле, Габриэле Цаппа (Лука Маццители 57'), Йерри Мина, Жозе Педро, Адам Оберт (Yael Trepy 79'), Марко Палестра, Мишель Адопо, Рияд Идрисси, Себастьяно Эспозито, Леонардо Паволетти (Семих Кылычсой 57'), Ibrahim Sulemana
Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Тьягу Габриел, Данило Филипе Мело Вейга, Омри Гандельман (Джамиль Зиберт 87'), Юльбер Рамадани, Лассана Кулибали (Садик Фофана 90'), Киалонда Гаспар, Валид Шеддира (Корри Ндаба 81'), Риккардо Соттиль (Никола Штулич 81'), Сантьяго Пьеротти (Умар Нгом 87')
После этого матча «Лечче» занимает 17-е место в таблице Серии А с 24 очками в активе. «Кальяри» — на 13-й строчке (28).