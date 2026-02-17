В матче 32-го тура Чемпионшипа «Бристоль» примет «Рексхэм». Команды встретятся 17 февраля на «Эштон Гейт» в 22:45 по мск.

«Бристоль» после 31 поединка в турнире имеет 46 очков и занимает 9-е место.«Рексхэм» набрал на одно очко больше и находится на 8-й позиции.

«Бристоль» в прошлом матче выиграл у «Халл Сити» 3:2, одержав свою 13 победу в сезоне.«Рексхэм» не устоял перед «Миллуоллом», уступив 0:2. Это было 8 неудача команды в турнире.

В первом матче «Рексхэм» на своем поле одолел «Бристоль» со счетом 2:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.

Котировки букмекеров: 2.18 на победу «Бристоля», 3.40 на ничью, 3.33 на победу «Рексхэма».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бристоль» — «Рексхэм» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

