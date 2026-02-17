17 февраля в Дортмунде состоится поединок плей-офф Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Аталантой». Команды встретятся на «Сигнал Идуна Парк», начало в 23:00 мск.

«Боруссия» проиграла в последнем туре Этапа лиги, уступив 0:2 миланскому «Интеру». После этого «шмели» записали на свой счет 3 победы в Бундеслиге — 3:2 с «Хайденхаймом», 2:1 с «Вольфсбургом» и 4:0 с «Майнцем».

«Аталанта» со счетом 0:1 проиграла бельгийскому «Юниону». Как и у «Боруссии», это поражение стало для бергамасков вторым подряд в турнире, но после него команда разгромила «Ювентус» (3:0) в Кубке Италии, одержав также еще две победы и сыграв вничью.

«Аталанта» не отличается стабильной игрой на выезде. При этом она приехала в гости к одной из лучших домашних команд Бундеслиги. Воспользуется ли «Боруссия» своим преимуществом?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Коэффициенты букмекеров: 2.21 на победу «Боруссии», 3.36 на ничью, 3.48 на победу «Аталанты».

Прогноз ИИ: будет ничья со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Аталанта» и стартовые составы команд смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.