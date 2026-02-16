Руководство «Ливерпуля» по окончании сезона может расстаться с главным тренером Арне Слотом.

Арне Слот globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в мерсисайдском клубе готовы пойти на смену наставника летом, если команда не пробьётся в Лигу чемпионов или завершит кампанию без завоёванных трофеев.

Основным кандидатом на пост рулевого «красных» считается Хаби Алонсо, ранее работавший с мадридским «Реалом» и «Байером».

В настоящий момент «Ливерпуль» под руководством Слота располагается на шестой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.