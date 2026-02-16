Российская сборная проведет товарищеский матч с командой Мали 27 марта 2026 года на территории России, как сообщает издание Foot Afrikа. Это будет первая встреча между этими двумя национальными командами.
Согласно источнику, сборная Мали прибудет в Москву для участия в товарищеском матче. Российские команды и клубы находятся в отстранении от международных соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, с февраля 2022 года.
В 2025 году национальная сборная России провела десять матчей, одержав шесть побед, сыграв три раза вничью и потерпев один поражение.