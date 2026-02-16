Российская сборная проведет товарищеский матч с командой Мали 27 марта 2026 года на территории России, как сообщает издание Foot Afrikа. Это будет первая встреча между этими двумя национальными командами.

Сборная России по футболу globallookpress.com

Согласно источнику, сборная Мали прибудет в Москву для участия в товарищеском матче. Российские команды и клубы находятся в отстранении от международных соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, с февраля 2022 года.

В 2025 году национальная сборная России провела десять матчей, одержав шесть побед, сыграв три раза вничью и потерпев один поражение.