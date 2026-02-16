Московский «Локомотив» не смог договориться с нападающим «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым о зарплате, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Олейников globallookpress.com

Клуб проявлял интерес к игроку, однако переговоры зашли в тупик из-за требования Олейникова о зарплате в 5 млн рублей в месяц. В то же время футболист продолжает вести переговоры с «Рубином».

В текущем сезоне Олейников принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с «Крыльями Советов» рассчитано до лета 2027 года.