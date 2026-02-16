Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может продолжить карьеру в мадридском «Реале», который проявляет к нему интерес, сообщает Topskills Sports UK.

Жюль Кунде globallookpress.com

По данным источника, каталонский клуб считает француза ключевым игроком, но готов обсудить трансфер при предложении в диапазоне 60–80 миллионов евро. Также на Кунде претендует «Челси».

Кунде защищает цвета «Барселоны» с 2022 года. В сезоне-2025/26 он провёл 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт 27-летнего защитника рассчитан до лета 2030 года.