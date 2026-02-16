Директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини оценил работу арбитров по итогам матча 25-го тура Серии А с «Интером». Туринский клуб уступил со счетом 2:3.

Джорджо Кьеллини globallookpress.com

«Сейчас есть арбитражная бригада, которая не справляется. Кому-то нужно взять на себя ответственность. Рокки говорит, что уйдёт, посмотрим, что будет. Он даже не был на стадионе в такой важной игре. Посмотрим, каким будет будущее.

Фокус смещается на протокол. Протокол нужно менять. Были поспешные решения: на прошлой неделе выступал Де Росси, потом Гасперини, а затем снова Конте. Что-то здесь не работает, и протокол — часть этой проблемы», — цитирует Кьеллини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.