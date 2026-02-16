Директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини оценил работу арбитров по итогам матча 25-го тура Серии А с «Интером».  Туринский клуб уступил со счетом 2:3.

Джорджо Кьеллини
Джорджо Кьеллини globallookpress.com

«Сейчас есть арбитражная бригада, которая не справляется.  Кому-то нужно взять на себя ответственность.  Рокки говорит, что уйдёт, посмотрим, что будет.  Он даже не был на стадионе в такой важной игре.  Посмотрим, каким будет будущее.

Фокус смещается на протокол.  Протокол нужно менять.  Были поспешные решения: на прошлой неделе выступал Де Росси, потом Гасперини, а затем снова Конте.  Что-то здесь не работает, и протокол — часть этой проблемы», — цитирует Кьеллини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.