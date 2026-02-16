Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о состоянии нападающего команды Мирлинда Даку.

Мирлинд Даку globallookpress.com

«На первой тренировке он неудачно наступил на мяч, получил травму. Повреждение мышечно‑сухожильного характера, поэтому сложно дать конкретные сроки. Самое главное, как организм отреагирует на индивидуальную работу, которую он сейчас начал на поле.

Если всё пройдет хорошо, то по поводу первого тура против махачкалинского "Динамо" не уверен, но к следующему туру вполне может быть готов», — приводит слова Артиги клубная пресс-служба.

На счету Даку в текущем сезоне 22 матча, 10 голов и одна результативная передача.