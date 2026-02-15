Наставник «Ювентуса» Лучано Спаллетти оказался в центре скандала после матча Серии А.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Инцидент произошёл по завершении встречи 25-го тура чемпионата Италии, в которой «Ювентус» на выезде уступил «Интеру» со счётом 2:3. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер туринцев вступил в жёсткую словесную перепалку с арбитром Федерико Ла Пенной.

В конфликт также были вовлечены Дамьен Комолли и Джорджо Кьеллини — напряжение достигло пика у входа в подтрибунное помещение стадиона, где стороны едва не перешли к физическому противостоянию.

Поводом для недовольства стал эпизод на 42-й минуте: Ла Пенна показал красную карточку защитнику «Ювентуса» Пьеру Калулу после того, как посчитал, что игрок «Интера» Алессандро Бастони подвергся нарушению. В туринском клубе сочли решение арбитра несправедливым.

После 25 туров «Ювентус» занимает четвёртое место в таблице Серии А, набрав 46 очко, тогда как «Интер» (61) уверенно лидирует.