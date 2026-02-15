Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман оценил шансы вратаря Марка-Андре тер Штегена попасть в заявку национальной команды на ЧМ-2026. Специалист отметил, что это будет непросто.

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

Голкипер находится в лазарете после разрыва подколенного сухожилия. Немец сейчас играет за испанскую «Жирону» на правах аренды.

«Из уважения к Марку я никогда не закрываю дверь полностью, и сейчас его очередь. Это серьезная травма, которая требует долгого восстановления. Хуже всего то, что сроки очень сжатые, нужно учитывать временные рамки. Да и весь прошлый год он пропустил из-за травмы»«, — цитирует тренера Kicker.