Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас остался недоволен удалением нападающего Альваро Мораты за две желтые карточки в игре «Фиорентиной» (1:2) в 25-м туре Серии А.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

«Провокации — часть футбола, те, кто не могут с ними мириться, должны заниматься другим видом спорта. Я ожидаю гораздо большего от такого опытного футболиста, как он. Мы не можем оправдываться и не можем позволять действиям других игроков на поле влиять на нас», — цитирует Фабрегаса Daily Mail.

Всего в этом сезоне Мората провел за «Комо» 18 матчей, забил в них один гол и сделал 2 ассиста. За итальянский клуб испанец выступает с лета 2025 года.