Портал WhoScored выставил оценки игрокам матча 22-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Ренном». Российский голкипер Матвей Сафонов оказался среди футболистов с самыми низкими баллами по итогам встречи.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Команда под руководством Луис Энрике уступила на выезде со счётом 1:3. Самую низкую оценку получил украинский защитник Илья Забарный — 5,6. Сафонов, который впервые в сезоне пропустил три мяча за парижский клуб, заработал 5,7 балла. Оба игрока провели на поле все 90 минут.

С 2024 года Сафонов провёл за парижан 25 матчей. Ранее он выходил в стартовом составе в играх чемпионата Франции против «Страсбурга» (2:1) и «Марселя» (5:0).

«ПСЖ» остается лидером турнирной таблицы Лиги 1, имея в активе 51 очко.