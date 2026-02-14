В матче 22-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле переиграл «Нант» со счетом 3:1.
На дубль Симона Адингры и гол Дениса Закарии гости ответили только точным ударом Фабьена Сантонза.
Отметим, что россиянин Александр Головин вышел на поле с первых минут, отметился двумя результативными передачами, а затем был удален за разговоры с арбитром.
Результат матча
МонакоМонако3:1НантФранция. Лига 1
1:0 Саймон Адингра 25' 2:0 Саймон Адингра 28' 3:0 Денис Закария 30' 3:1 Фабьен Сентонс 45+1'
Монако: Филипп Кён, Вандерсон (Крепин Дьятта 77'), Тило Керер, Ваут Фас, Каю Энрике, Денис Закария (Джордан Тезе 76'), Магнес Аклиуше (Мамаду Кулибали 43'), Александр Головин, Ламин Камара (Ансумане Фати 62'), Саймон Адингра, Фоларин Балогун (Мика Биерет 77')
Нант: Антони Лопеш, Дейер Мачадо, Фабьен Сентонс, Чидози Авазим, Абакар Силла (Николя Коцца 46'), Реми Кабелла (Йоанн Лепенан 66'), Демен Ассумани, Мохамед Каба (Ибраима Сиссоко 66'), Франсис Коклен (Иньятиус Ганаго 66'), Маттис Аблин, Ali Youssif Ibrahim Al Musrati
Жёлтые карточки: Ламин Камара 45+1', Мамаду Кулибали 45+3', Александр Головин 66', Джордан Тезе 82' — Чидози Авазим 87', Ибраима Сиссоко 90+1'
Красная карточка: Александр Головин 66' (Монако)
«Монако» с 31 очком теперь занимает седьмое место в турнирной таблице, «Нант» (14) — 17-й.