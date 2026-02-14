В матче 22-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле переиграл «Нант» со счетом 3:1.

Александр Головин globallookpress.com

На дубль Симона Адингры и гол Дениса Закарии гости ответили только точным ударом Фабьена Сантонза.

Отметим, что россиянин Александр Головин вышел на поле с первых минут, отметился двумя результативными передачами, а затем был удален за разговоры с арбитром.

Результат матча Монако Монако 3:1 Нант Франция. Лига 1 1:0 Саймон Адингра 25' 2:0 Саймон Адингра 28' 3:0 Денис Закария 30' 3:1 Фабьен Сентонс 45+1' Монако: Филипп Кён, Вандерсон ( Крепин Дьятта 77' ), Тило Керер, Ваут Фас, Каю Энрике, Денис Закария ( Джордан Тезе 76' ), Магнес Аклиуше ( Мамаду Кулибали 43' ), Александр Головин, Ламин Камара ( Ансумане Фати 62' ), Саймон Адингра, Фоларин Балогун ( Мика Биерет 77' ) Нант: Антони Лопеш, Дейер Мачадо, Фабьен Сентонс, Чидози Авазим, Абакар Силла ( Николя Коцца 46' ), Реми Кабелла ( Йоанн Лепенан 66' ), Демен Ассумани, Мохамед Каба ( Ибраима Сиссоко 66' ), Франсис Коклен ( Иньятиус Ганаго 66' ), Маттис Аблин, Ali Youssif Ibrahim Al Musrati Жёлтые карточки: Ламин Камара 45+1', Мамаду Кулибали 45+3', Александр Головин 66', Джордан Тезе 82' — Чидози Авазим 87', Ибраима Сиссоко 90+1' Красная карточка: Александр Головин 66' (Монако)

Статистика матча 6 Удары в створ 2 3 Удары мимо 5 47 Владение мячом 53 9 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 15 Фолы 8

«Монако» с 31 очком теперь занимает седьмое место в турнирной таблице, «Нант» (14) — 17-й.