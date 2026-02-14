Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги матча Лиги 1 с «Ренном» (1:3) в 22-м туре чемпионата Франции.

«После финального свистка футболисты часто говорят на эмоциях, оценивая результат.  Но я никогда не допущу, чтобы кто-то ставил личные интересы выше интересов клуба.  В этом можете не сомневаться.

Луис Энрике
Луис Энрике globallookpress.com

Мы движемся в выбранном направлении.  Естественно, после поражения появляется раздражение — это нормально.  Однако для меня команда всегда будет важнее отдельных игроков.  Если этот принцип нарушится — это станет началом конца», — цитирует специалиста RMC Sport.