Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги матча Лиги 1 с «Ренном» (1:3) в 22-м туре чемпионата Франции.



«После финального свистка футболисты часто говорят на эмоциях, оценивая результат. Но я никогда не допущу, чтобы кто-то ставил личные интересы выше интересов клуба. В этом можете не сомневаться.

Луис Энрике globallookpress.com

Мы движемся в выбранном направлении. Естественно, после поражения появляется раздражение — это нормально. Однако для меня команда всегда будет важнее отдельных игроков. Если этот принцип нарушится — это станет началом конца», — цитирует специалиста RMC Sport.