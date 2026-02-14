14 февраля на «Энфилд Роуд» «Ливерпуль» будет принимать «Брайтон» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Старт поединка в 23:00 мск.

Учитывая проблемы, с которыми «Ливерпуль» столкнулся в этом сезоне, ему сегодня нужно побеждать. «Мерсисайдцы» могут воспользоваться неважной формой «Брайтона», который не может победить уже пятый матч подряд.

Напомним, что в прошлом раунде турнира «Ливерпуль» победил «Барнсли» 4:1, а «Брайтон» со счетом 2:1 выиграл в гостях у «Манчестер Юнайтед». Есть ли шансы у гостей сегодня? В прошлый раз они проиграли на «Энфилд Роуд» 0:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.28.

Котировки букмекеров: 1.53 на победу «Ливерпуля», 4.70 на ничью, 5.40 на победу «Брайтона», 1.28 и 3.70 на проход команд в следующий раунд.

Прогноз ИИ: матч закончится результативной ничьей 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брайтон» смотрите на LiveCup. Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

