В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» в родных стенах разгромила «Майнц» со счетом 4:0.

Серу Гирасси globallookpress.com

Автором дубля в этой игре смог стать Серу Гирасси, также гол в активе Максимилиана Байера. Помимо этого, автогол в пассиве Доминика Кора.

Результат матча Боруссия Д Дортмунд 4:0 Майнц Майнц 1:0 Серу Гирасси 10' 2:0 Максимилиан Байер 15' 3:0 Серу Гирасси 42' Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле ( Luca Reggiani 46' ), Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча ( Марсель Забитцер 74' ), Джоб Беллингем, Юлиан Брандт ( Карни Чуквуэмека 61' ), Максимилиан Байер ( Фабиу Силва 61' ), Серу Гирасси ( Карим Адейеми 74' ) Майнц: Даниэль Батц, Сильван Видмер ( Филипп Мвене 60' ), Данни да Коста, Штефан Белл ( Kacper Potulski 27' ), Стефан Пош, Надим Амири, Кайсю Сано, Ли Джэ Сон ( Пауль Небель 60' ), Доминик Кор, Филлип Тиц ( Нельсон Вайпер 73' ), Silas Жёлтые карточки: Никлас Зюле 23', Карни Чуквуэмека 86' — Сильван Видмер 9', Стефан Пош 56'

Статистика матча 7 Удары в створ 2 4 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 7 Угловые удары 1 0 Офсайды 5 9 Фолы 5

«Боруссия» набрала 51 балл, закрепилась на втором месте в турнирной таблице и подобралась к лидирующей «Баварии» на расстояние трех очков. «Майнц» с 21 очком идет 14-м.