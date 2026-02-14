В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» в родных стенах разгромила «Майнц» со счетом 4:0.
Автором дубля в этой игре смог стать Серу Гирасси, также гол в активе Максимилиана Байера. Помимо этого, автогол в пассиве Доминика Кора.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд4:0МайнцМайнц
1:0 Серу Гирасси 10' 2:0 Максимилиан Байер 15' 3:0 Серу Гирасси 42'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле (Luca Reggiani 46'), Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча (Марсель Забитцер 74'), Джоб Беллингем, Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека 61'), Максимилиан Байер (Фабиу Силва 61'), Серу Гирасси (Карим Адейеми 74')
Майнц: Даниэль Батц, Сильван Видмер (Филипп Мвене 60'), Данни да Коста, Штефан Белл (Kacper Potulski 27'), Стефан Пош, Надим Амири, Кайсю Сано, Ли Джэ Сон (Пауль Небель 60'), Доминик Кор, Филлип Тиц (Нельсон Вайпер 73'), Silas
Жёлтые карточки: Никлас Зюле 23', Карни Чуквуэмека 86' — Сильван Видмер 9', Стефан Пош 56'
«Боруссия» набрала 51 балл, закрепилась на втором месте в турнирной таблице и подобралась к лидирующей «Баварии» на расстояние трех очков. «Майнц» с 21 очком идет 14-м.