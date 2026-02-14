Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слухи о том, что у него возник конфликт с защитником Даниэлем Карвахалем.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

СМИ писали, что футболист и тренер почти не разговаривают.

«С Карвахалем, как и со всеми футболистами команды, мне нравится разговаривать индивидуально. Для меня важно знать, что они чувствуют, о чём думают. Карвахаль становится всё лучше и лучше. Он провёл отличную тренировочную неделю. Я больше всего заинтересован в том, чтобы он приблизился к своему лучшему уровню. Он должен доказать это через игры», — приводит слова Арбелоа Sport.es.