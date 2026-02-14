Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слухи о том, что у него возник конфликт с защитником Даниэлем Карвахалем.

Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа globallookpress.com

СМИ писали, что футболист и тренер почти не разговаривают.

«С Карвахалем, как и со всеми футболистами команды, мне нравится разговаривать индивидуально.  Для меня важно знать, что они чувствуют, о чём думают.  Карвахаль становится всё лучше и лучше.  Он провёл отличную тренировочную неделю.  Я больше всего заинтересован в том, чтобы он приблизился к своему лучшему уровню.  Он должен доказать это через игры», — приводит слова Арбелоа Sport.es.