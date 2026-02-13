«Халл» и «Челси» разыграют путевку в 1/8 финала Кубка Англии. Матч команд состоится 13 февраля на «МКМ Стэдиум». Старт поединка в 22:45 мск.
«Халл» — крепкий соперник из Чемпионшипа, который сейчас ведет борьбу за плей-офф для возвращения в АПЛ. «Челси» на неделе упустил победу над «Лидсом». «Аристократы» вели 2:0, но по итогу пропустили дважды и были вынуждены довольствоваться ничьей. В предстоящем поединке «синим» точно нельзя терять концентрацию.
Статистика очных встреч говорит в пользу «Челси». Ни разу в истории «Халл» не побеждал лондонцев в очной дуэли. И речь идет обо всех английских турнирах. Продолжит ли эту традицию команда Лиама Росеньора?
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.