«Халл» и «Челси» разыграют путевку в 1/8 финала Кубка Англии. Матч команд состоится 13 февраля на «МКМ Стэдиум». Старт поединка в 22:45 мск.

«Халл» — крепкий соперник из Чемпионшипа, который сейчас ведет борьбу за плей-офф для возвращения в АПЛ. «Челси» на неделе упустил победу над «Лидсом». «Аристократы» вели 2:0, но по итогу пропустили дважды и были вынуждены довольствоваться ничьей. В предстоящем поединке «синим» точно нельзя терять концентрацию.

Статистика очных встреч говорит в пользу «Челси». Ни разу в истории «Халл» не побеждал лондонцев в очной дуэли. И речь идет обо всех английских турнирах. Продолжит ли эту традицию команда Лиама Росеньора?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Котировки букмекеров: 15.20 и 1.20 на победу команд в матче, 8.94 и 1.08 на их проход в следующий раунд.

Прогноз ИИ: «Челси» победит, матч закончится с результатом 1:0 в его пользу.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Халл» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.