«Аль-Хиляль» одержал победу над «Аль-Иттифаком» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Малком — игрок «Аль-Хиляля»
Малком — игрок «Аль-Хиляля» globallookpress.com

В составе хозяев счет открыл Мохаммед Канно на 13-й минуте с передачи Малкома.

На 31-й минуте «Аль-Хиляль» удвоил свое преимущество благодаря голу Салема Аль-Давсари.

Результат матча

Аль-ХиляльЭр-РиядАль-Хиляль2:0Аль-ИттифакАль-ИттифакЭд-Даммам
1:0 Мохаммед Канно 13' 2:0 Салем Аль-Давсари 31'
Аль-Хиляль:  Яссин Буну,  Хамад Аль-Ями (Мотеб Аль-Харби 70'),  Калиду Кулибали,  Хассан ат-Тамбакти (Али Ладжами 87'),  Нассер аль-Давсари (Султан Мадаш 90'),  Рубен Невеш,  Малком (Саимон Буабре 90'),  Сергей Милинкович-Савич,  Салем Аль-Давсари,  Карим Бензема (Мохамед Кадер Мейте 90'),  Мохаммед Канно
Аль-Иттифак:  Марек Родак,  Франсиско Кальво (Jalal Al-Salem 71'),  Абдулбасит Хинди,  Джек Хендри,  Abdullah Khateeb,  Халид Аль-Ганнам (Ахмед Хассан 72'),  Жоао Кошта,  Альваро Медран,  Мухтар Али (Ziyad Al-Ghamdi 85'),  Жоржиньо Вейналдум,  Matija Gluscevic (Faris Al Ghamdi 64')
Жёлтые карточки:  Жоао Кошта 74' (Аль-Иттифак),  Абдулбасит Хинди 77' (Аль-Иттифак)

После этого матча «Аль-Хиляль» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 53 очками в активе.  «Аль-Иттифак» — на 7-й позиции (35).