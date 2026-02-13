«Аль-Хиляль» одержал победу над «Аль-Иттифаком» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В составе хозяев счет открыл Мохаммед Канно на 13-й минуте с передачи Малкома.

На 31-й минуте «Аль-Хиляль» удвоил свое преимущество благодаря голу Салема Аль-Давсари.

Результат матча

Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттифак Эд-Даммам

1:0 Мохаммед Канно 13' 2:0 Салем Аль-Давсари 31'

Аль-Хиляль: Яссин Буну, Хамад Аль-Ями ( Мотеб Аль-Харби 70' ), Калиду Кулибали, Хассан ат-Тамбакти ( Али Ладжами 87' ), Нассер аль-Давсари ( Султан Мадаш 90' ), Рубен Невеш, Малком ( Саимон Буабре 90' ), Сергей Милинкович-Савич, Салем Аль-Давсари, Карим Бензема ( Мохамед Кадер Мейте 90' ), Мохаммед Канно

Аль-Иттифак: Марек Родак, Франсиско Кальво ( Jalal Al-Salem 71' ), Абдулбасит Хинди, Джек Хендри, Abdullah Khateeb, Халид Аль-Ганнам ( Ахмед Хассан 72' ), Жоао Кошта, Альваро Медран, Мухтар Али ( Ziyad Al-Ghamdi 85' ), Жоржиньо Вейналдум, Matija Gluscevic ( Faris Al Ghamdi 64' )

Жёлтые карточки: Жоао Кошта 74' (Аль-Иттифак), Абдулбасит Хинди 77' (Аль-Иттифак)