«Аль-Хиляль» одержал победу над «Аль-Иттифаком» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В составе хозяев счет открыл Мохаммед Канно на 13-й минуте с передачи Малкома.
На 31-й минуте «Аль-Хиляль» удвоил свое преимущество благодаря голу Салема Аль-Давсари.
Результат матча
Аль-ХиляльЭр-Рияд2:0Аль-ИттифакЭд-Даммам
1:0 Мохаммед Канно 13' 2:0 Салем Аль-Давсари 31'
Аль-Хиляль: Яссин Буну, Хамад Аль-Ями (Мотеб Аль-Харби 70'), Калиду Кулибали, Хассан ат-Тамбакти (Али Ладжами 87'), Нассер аль-Давсари (Султан Мадаш 90'), Рубен Невеш, Малком (Саимон Буабре 90'), Сергей Милинкович-Савич, Салем Аль-Давсари, Карим Бензема (Мохамед Кадер Мейте 90'), Мохаммед Канно
Аль-Иттифак: Марек Родак, Франсиско Кальво (Jalal Al-Salem 71'), Абдулбасит Хинди, Джек Хендри, Abdullah Khateeb, Халид Аль-Ганнам (Ахмед Хассан 72'), Жоао Кошта, Альваро Медран, Мухтар Али (Ziyad Al-Ghamdi 85'), Жоржиньо Вейналдум, Matija Gluscevic (Faris Al Ghamdi 64')
Жёлтые карточки: Жоао Кошта 74' (Аль-Иттифак), Абдулбасит Хинди 77' (Аль-Иттифак)
После этого матча «Аль-Хиляль» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 53 очками в активе. «Аль-Иттифак» — на 7-й позиции (35).