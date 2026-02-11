Вингер «Барселоны» Рафинья Диас дал комментарий по поводу важности индивидуальных наград в футболе.

«Правда в том, что признание твоей работы — это нечто особенное. В конце концов, осознание того, что ты сделал все возможное и получил за это награду, очень приятно.

Для меня самое важное — это командные награды, именно поэтому я пришел в клуб, но если бы я сказал, что индивидуальные награды не важны, я бы солгал.

В прошлом сезоне не получил признание? Я никому ничего не должен. Я знаю, какой у меня был сезон, и я знаю, что это было очень несправедливо. Но это мы не можем контролировать. Я ничего не могу контролировать за пределами поля. В конечном счете, нужно дружить с людьми, которые голосуют.

Я приношу результат на поле и, несмотря ни на что, доволен проведенным сезоном», — цитирует Рафинью Cadena SER.

Напомним, что в итоге Рафинья стал только пятым по итогам голосования за «Золотой мяч», а выиграл награду форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.