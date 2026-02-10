В матче 23-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле разгромил «Эспаньол» со счетом 4:1.

В составе победителей забить смогли Жорж Микаутадзе, Николя Пепе и Альберто Молейро, а также автогол в пассиве Хосе Салиньяса. За гостей голом престижа отличился Леандро Карбера.

Результат матча Вильярреал Вильярреал 4:1 Эспаньол Барселона 1:0 Жорж Микаутадзе 35' 2:0 Николя Пепе 50' 3:0 Альберто Молейро 55' 3:1 Леандро Кабрера 88' Вильярреал: Луис Жуниор, Сантьяго Моуриньо ( Alex Freeman 73' ), Пау Наварро, Серхи Кардона, Ренато Вейга, Тажон Бушанан ( Айосе Перес 64' ), Даниэль Парехо ( Сантьяго Комесанья 65' ), Пап Гуй, Альберто Молейро ( Hugo Lopez 80' ), Николя Пепе, Жорж Микаутадзе ( Тани Олувасейи 73' ) Эспаньол: Марко Дмитрович, Хосе Салинас, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро ( Клеменс Ридель 46' ), Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес ( Шарль Пикель 59' ), Тайрис Долан ( Сириль Нгонж 59' ), Поль Лосано, Эдуардо Экспозито ( Кевин Гарсиа 59' ), Пере Милья ( Антониу Рока 72' ), Урко Гонсалес Жёлтые карточки: Тажон Бушанан 16', Пап Гуй 70', Серхи Кардона 89' — Хосе Салинас 6', Эдуардо Экспозито 53', Клеменс Ридель 57'

Статистика матча 3 Удары в створ 2 4 Удары мимо 4 49 Владение мячом 51 5 Угловые удары 7 1 Офсайды 0 18 Фолы 11

«Вильярреал» с 45 очками в активе располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Примеры. В активе «Эспаньола» осталось 34 балла. Каталонцы идут шестыми.