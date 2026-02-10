В матче 23-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле разгромил «Эспаньол» со счетом 4:1.
В составе победителей забить смогли Жорж Микаутадзе, Николя Пепе и Альберто Молейро, а также автогол в пассиве Хосе Салиньяса. За гостей голом престижа отличился Леандро Карбера.
Результат матча
ВильярреалВильярреал4:1ЭспаньолБарселона
1:0 Жорж Микаутадзе 35' 2:0 Николя Пепе 50' 3:0 Альберто Молейро 55' 3:1 Леандро Кабрера 88'
Вильярреал: Луис Жуниор, Сантьяго Моуриньо (Alex Freeman 73'), Пау Наварро, Серхи Кардона, Ренато Вейга, Тажон Бушанан (Айосе Перес 64'), Даниэль Парехо (Сантьяго Комесанья 65'), Пап Гуй, Альберто Молейро (Hugo Lopez 80'), Николя Пепе, Жорж Микаутадзе (Тани Олувасейи 73')
Эспаньол: Марко Дмитрович, Хосе Салинас, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро (Клеменс Ридель 46'), Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес (Шарль Пикель 59'), Тайрис Долан (Сириль Нгонж 59'), Поль Лосано, Эдуардо Экспозито (Кевин Гарсиа 59'), Пере Милья (Антониу Рока 72'), Урко Гонсалес
Жёлтые карточки: Тажон Бушанан 16', Пап Гуй 70', Серхи Кардона 89' — Хосе Салинас 6', Эдуардо Экспозито 53', Клеменс Ридель 57'
«Вильярреал» с 45 очками в активе располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Примеры. В активе «Эспаньола» осталось 34 балла. Каталонцы идут шестыми.