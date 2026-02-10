Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (1:0) в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Такие матчи выходят за рамки товарищеских. Выходят амбициозные спортсмены, которые хотят победить. Карточки — нормальное явление, так как никто не хочет уступать. В конце матча я сказал Расулову идти вперед, понимали, что нам нужно победить с разницей в два мяча, чтобы выиграть турнир. Если бы это было в чемпионате, такого бы не было. Всегда принципиально победить. Думаю, что ни один тренер не будет настраивать команду на то, чтобы просто выйти и поиграть на поле», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

«Динамо» заняло второе место в Зимнем кубке РПЛ, уступив по дополнительным показателям ЦСКА.

В РПЛ «бело-голубые» занимают 10-е место с 21 баллом за 18 встреч, а в Кубке России команде предстоит игра против «Спартака» в полуфинале Пути РПЛ.