Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что команде необходимо усилить состав для повышения качества состава и борьбы за высокие места.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Перед Новым годом у нас было большое собрание с председателем совета директоров, генеральным директором, спортивным директором. Обсуждали наше комплектование. Мы говорили, что команде нужна свежая кровь, конкуренция в различных позициях. Это не о нападающих, а в целом. Много игроков нам не надо, но нужны точечные усиления для повышения конкуренции внутри команды. Нас заверили, что клуб эти попытки предпримет», — сказал Галактионов «СЭ».

После первой части сезона железнодорожники идут третьими с 37 очками после 18 матчей.