«Реал» обыграл «Валенсию» (2:0) в матче 23-го тура испанской Примеры.

У «сливочных» голы записали на свой счет Альваро Фернандес на 65-й минуте и Килиан Мбаппе на 90+1-й минуте.

Результат матча

Валенсия Валенсия 0:2 Реал Мадрид Мадрид

0:1 Alvaro Fernandez Carreras 65' 0:2 Килиан Мбаппе 90+1'

Валенсия: Столе Димитриевски, Унай Нуньес ( Тьерри Корреа 73' ), Эрай Джёмерт, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя, Пепелу ( Родригес Гидо 73' ), Филип Угринич ( Ларджи Рамазани 81' ), Луис Риоха ( Хави Герра 81' ), Лукас Бельтран ( Садик Умар 82' ), Арно Данжума, Уго Дуро

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Арда Гюлер ( Франко Мастантуоно 82' ), Эдуардо Камавинга, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде ( Jorge Cestero 90' ), Килиан Мбаппе, Гонсало Гарсия ( Трент Александер-Арнольд 76' ), Дин Хейзен, Alvaro Fernandez Carreras, David Jimenez ( Браим Диас 76' )

Жёлтые карточки: Хосе Копете 88' — Alvaro Fernandez Carreras 69'