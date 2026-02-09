«Реал» обыграл «Валенсию» (2:0) в матче 23-го тура испанской Примеры.
У «сливочных» голы записали на свой счет Альваро Фернандес на 65-й минуте и Килиан Мбаппе на 90+1-й минуте.
Результат матча
ВаленсияВаленсия0:2Реал МадридМадрид
0:1 Alvaro Fernandez Carreras 65' 0:2 Килиан Мбаппе 90+1'
Валенсия: Столе Димитриевски, Унай Нуньес (Тьерри Корреа 73'), Эрай Джёмерт, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя, Пепелу (Родригес Гидо 73'), Филип Угринич (Ларджи Рамазани 81'), Луис Риоха (Хави Герра 81'), Лукас Бельтран (Садик Умар 82'), Арно Данжума, Уго Дуро
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Арда Гюлер (Франко Мастантуоно 82'), Эдуардо Камавинга, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде (Jorge Cestero 90'), Килиан Мбаппе, Гонсало Гарсия (Трент Александер-Арнольд 76'), Дин Хейзен, Alvaro Fernandez Carreras, David Jimenez (Браим Диас 76')
Жёлтые карточки: Хосе Копете 88' — Alvaro Fernandez Carreras 69'
После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 57-ю очками в активе. «Валенсия» — на 17-й позиции с 23 баллами.