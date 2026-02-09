Уже бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о текущем положении дел в команде.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Стабильность имеет основополагающее значение для победы, так же как работа всего персонала, а также руководителей, которых меньше всего замечают. Она важна для победы.

Очевидно, что артисты и спортсмены выигрывают благодаря своему таланту, но за этим стоит работа, которая помогает им побеждать. Тот факт, что в клубе есть эта стабильность, помогает им. Это помогает им принимать правильные решения и позволило нам достичь формулы, предоставляющей возможности воспитанникам клуба попасть в первую команду. Вместе с другими игроками они создают эту смешанную формулу, которая работает и так мастерски управляется Ханси Фликом и его штабом, включая тренеров по физической подготовке, специалистов по реабилитации, всех.

Я бы сказал, что координация между Ханси Фликом, Деку и их командой почти образцовая», — цитирует Лапорту Marca.

В декабре Лапорта заявлял о своем намерении не баллотироваться на третий срок, но позже изменил свое решение. 63-летний функционер руководил «Барселоной» с 2003 по 2010 год и вновь занял пост президента в 2021 году.

Выборы нового президента «Барселоны» состоятся 15 марта, и с 1 июля избранный кандидат официально вступит в должность.