В матче 21-го тура Лиги 1 ПСЖ будет принимать «Марсель». центральный поединок чемпионата Франции состоится 8 февраля в Париже на «Парк-де-Пренс». в 22:45 мск.

ПСЖ ведет погоню за «Лансом». «Парижане» отстают на одно очко. Однако хозяева имеют хорошие результаты и им вполне по силам победить. Они выиграли 5 последних матчей. В прошлом туре ПСЖ выиграл у «Страсбура», перед этим были «Осер», «Лилль», «Париж» и «Мец».

«Марсель» замыкает первую четверку и готов навязать «Лиону» борьбу за третье место. Однако «олимпийцам» не хватает стабильности в результатах. В прошлом туре «Марсель» сыграл вничью с «Парижем», не сумев продолжить свою победную серию.

Котировки букмекеров: 1.48 на победу ПСЖ, 5.20 на ничью, 6.20 на победу «Марселя».

Прогноз ИИ: матч завершится вничью 1:1.

