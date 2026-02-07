В матче 25-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» на своем поле проиграл «Брентфорду» со счетом 2:3.
На голы Свена Ботмана и Бруно гости ответили точными ударами Виталия Янельта, Игора Тиаго с пенальти и Данго Уаттары. Гости смогли вырвать победу на 85-й минуте.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне2:3БрентфордБрентфорд
1:0 Свен Ботман 24' 1:1 Витали Янельт 37' 1:2 Игор Тиаго 45+2' пен. 2:2 Бруно Гимарайнс 79' пен. 2:3 Данго Уаттара 85'
Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Дэниел Бёрн 87'), Малик Тшау, Свен Ботман, Льюис Холл, Джозеф Уиллок (Энтони Эланга 46'), Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали (Джейкоб Рэмси 87'), Джейкоб Мёрфи (Ник Вольтемаде 46'), Харви Льюис Барнс, Йоан Висса (Уильям Осула 65')
Брентфорд: Кивин Келлехер, Рико Генри, Сепп ван ден Берг, Кристоффер Аер, Микаель Кайоде, Матиас Йенсен (Миккель Дамсгор 87'), Данго Уаттара, Витали Янельт, Джордан Хендерсон (Егор Ярмолюк 56'), Игор Тиаго, Кин Льюис-Поттер (Ромель Донован 80')
Жёлтые карточки: Джейкоб Мёрфи 44', Льюис Холл 90+6' — Игор Тиаго 69', Витали Янельт 90+1'
«Брентфорд» с 39 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» (33) — 12-й.