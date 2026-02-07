Норвежская футбольная ассоциация подтвердила переговоры о возможном предоставлении гражданства вратарю «Буде-Глимт» Никите Хайкину. Об этом сообщает издание VG со ссылкой на пресс-службу организации.

Никита Хайкин globallookpress.com

В ассоциации отметили, что поддерживают постоянный контакт с юристами 30-летнего голкипера и работают над ускорением всех необходимых юридических процедур.

Хайкин защищает цвета «Буде-Глимт» с 2019 года, за исключением периода в 2023-м, когда он на правах аренды выступал за «Бристоль». За это время вратарь четырежды становился чемпионом Норвегии.

Ранее футболист заявлял о желании сыграть на ЧМ-2026 в составе сборной Норвегии.